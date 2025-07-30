В Долгопрудном стартовала традиционная акция «Собери ребенка в школу»

В Долгопрудном стартовала ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Она проводится с 2014 года. В мероприятии приняла участие депутат Госдумы Ирина Роднина. Традиционно акция проходит в преддверии Дня знаний и направлена на оказание адресной помощи многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня Ирина Роднина вручила «Набор отличника» сыну участника СВО Ставру, который пришёл на мероприятие вместе с мамой Натальей. Кстати, в их семье — пятеро детей.

«А я и так отличник, — сказал сын героя. — Постараюсь и дальше быть отличником».

Участником акции «Собери ребенка в школу» может стать любой желающий. Для этого надо принести новые вещи: школьную форму, учебники, канцтовары, любые школьные принадлежности в общественную приемную партии «Единая Россия».

Акция продлится до 30 августа. В прошлом году в этой акции приняли участие около 1000 долгопрудненцев. Они помогли детям из более чем 50 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.