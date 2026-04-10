В Долгопрудном стартовал международный хакатон по ИИ

Международный хакатон по искусственному интеллекту «ФЛХН 262» стартовал в лицее № 5 Долгопрудного 9 апреля. В нем участвуют 24 школьника из города и более 25 учащихся из России и других стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лицее № 5 начал работу II Международный хакатон по ИИ для школьников «ФЛХН 262». К участию присоединились 24 юных жителя Долгопрудного, а также более 25 учащихся из России, Беларуси, Индонезии, Китая и Пакистана.

Организаторы адаптировали формат соревнования с учетом принципов здорового образа жизни. В отличие от классических хакатонов, где команды работают над созданием готового продукта в режиме нон-стоп, здесь основной акцент сделан на получении знаний об инструментах искусственного интеллекта и развитии навыков их применения для решения различных задач.

Хакатон продлится три дня. Первый день посвятили теории, второй и третий — практической работе. В программу также включен художественный трек: участники встретятся с представителями кино и музыкальной индустрии, которые используют ИИ в творчестве.

В конце недели наставники оценят проекты школьников, разберут допущенные ошибки и дадут рекомендации по дальнейшему развитию.

«Мы хотим, чтоб ребята соревновались не друг с другом, а сами с собой, — говорит организатор проекта Дмитрий Белковский, — чтоб повышали собственный уровень и становились экспертами в ИИ, ведь это мощнейший инструмент для взятия тех вершин в науке и искусстве, которые раньше были недоступны человечеству», — пояснил Дмитрий Белковский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.