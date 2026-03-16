В Долгопрудном стартовал финал ВсОШ по экономике

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике открылся 14 марта в «Физтех-лицее» имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. В финале участвуют более 400 старшеклассников со всей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие прошло в концертном зале Технопарка. От имени губернатора Московской области участников приветствовала министр образования региона Игрид Пильдес.

Она поблагодарила организаторов за высокий уровень проведения соревнований и вручила директору «Физтех-лицея» Марине Машковой почетный знак Московской областной думы «За труды». Заключительный этап всероссийской олимпиады проходит на базе лицея второй год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.