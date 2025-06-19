В Долгопрудном состоялась инаугурация главы округа Олега Сотника

В ДК «Вперед» Долгопрудного 19 июня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Долгопрудный Олега Сотника. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, представители силовых структур, Благочиния, трудовых коллективов, Почетные граждане Долгопрудного, городские депутаты, общественники, жители города.

Олег Сотник принял присягу, поклявшись на Конституции РФ и Уставе округа уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать законы Российской Федерации и Московской области, верно служить жителям Долгопрудного и добросовестно выполнять свои обязанности.

Прозвучал поздравительный Адрес от Губернатора МО Андрея Воробьева.

«Сегодня очень важный день в моей жизни — вступление в должность главы городского округа Долгопрудный. Для меня это огромная личная ответственность, очень почётная, серьезная, масштабная и сложная работа. Сделаю все возможное, чтобы в полной мере оправдать доверие и депутатского корпуса, и жителей городского округа Долгопрудный», — сказал Олег Сотник.

После инаугурации состоялся праздничный концерт с участием знаменитых долгопрудненцев Натальи Сенчуковой, Виктора Рыбина, а также других творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.