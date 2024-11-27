В Долгопрудном собирают подарки для детей из новых регионов РФ и приграничных мест

В Долгопрудном собирают сладости и игрушки для юных жителей новых регионов РФ, а также Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До 8 декабря включительно в Московской области проходит акция «Добрый Новый год» в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело».

«В нашем города организовано три пункта приема доброй помощи. Подарить радость может каждый», — пояснила директор комплексного молодежного центра Елена Леонова.

Сладкие подарки и новые игрушки можно принести в:

Комплексный молодежный центр (ул. Молодежная, д. 18, в будни — с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 16:00);

ДК «Вперед» (пл. Собина, д. 3, ежедневно с 10:00 до 18:00);

Центральный парк культуры и отдыха (между ул. Академика Лаврентьева и ул. Спортивная, в домик у фудкорта, в будние дни с 11:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

А в Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту. Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8 (925) 223-35-40, 8 (903) 163-11-06.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.