В Долгопрудном школьникам рассказали о заводах России

Занятие «Разговоры о важном» на тему «Заводы России» прошло 16 марта в школе №11 Долгопрудного для учеников 9–11 классов. Встречу посвятили роли промышленности в экономике и развитию предприятий округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уроки «Разговоры о важном» 16 марта прошли во всех образовательных организациях страны. Темой занятия стали российские заводы и современная промышленность. Проект реализуют в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В школе №11 Долгопрудного в мероприятии приняли участие 150 старшеклассников из шести классов, педагоги, а также глава округа Олег Сотник, представители администрации и городского управления образования. Школьникам рассказали, что в России работает более 250 тысяч предприятий, а промышленность обеспечивает экономический суверенитет и технологическую независимость страны — от производства продуктов и одежды до выпуска сложного оборудования и космической техники.

«Долгопрудный носит гордое звание наукоград. Связь науки и производства — главная особенность и богатство нашего округа. Сегодня промышленность Долгопрудного представляют 20 крупных и 154 малых и средних предприятий, которые являются фундаментом нашей жизни и нашего будущего. Через несколько лет именно вам, ребята, предстоит прийти на смену нынешним инженерам, конструкторам и рабочим», — сказал Олег Сотник.

О работе своего предприятия школьникам рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам АО «ХМСЗ» Николай Карпухин. Также участникам представили презентацию Международного московского яхтенного порта.

«Я желаю вам найти свое призвание и, возможно, связать свою жизнь с нашим замечательным городом, чтобы продолжать его славные научно-промышленные традиции. Развитие Долгопрудного как наукограда и как промышленного центра в ваших руках», — подчеркнул глава округа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.