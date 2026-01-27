В Долгопрудном с ночи ведется усиленная уборка снега на дорогах и дворах

В Долгопрудном с двух часов ночи 27 января дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, очищая дороги и общественные территории от снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном все городские службы задействованы для ликвидации последствий сильного снегопада. С двух часов ночи 27 января дорожные и коммунальные службы очищают и обрабатывают дороги, тротуары и дворовые территории.

На муниципальных дорогах работают 33 единицы техники и 29 человек, занимающихся ручной уборкой. На региональных трассах задействовано около 10 машин и 14 рабочих. МБУ «Благоустройство» направило 23 единицы спецтехники и 32 сотрудника для уборки общественных пространств, тротуаров и дорожек.

Уборка снега проводится по всему городу: очищаются внутриквартальные проезды, тротуары, вывозится ранее складированный снег, используются роторы и выполняются другие необходимые работы.

Жители могут сообщить о недочетах в уборке в оперативный штаб через Telegram по ссылке или по телефону +7 (915) 075-36-82. Для обратной связи необходимо кратко описать проблему и оставить контакты. О результатах обращения сообщат дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.