В Долгопрудном рассказали о благоустройстве парка на улице Набережной

Парк на улице Набережной в городском округе Долгопрудный продолжает притягивать гостей и жителей региона. Зона отдыха благоустроена по программе губернатора «Парки Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Паре расположен на крутом берегу Клязьминского водохранилища в микрорайоне Новые Водники города Долгопрудного. Это парк у воды с двумя набережными и смотровыми площадками.

Парк — любимое место для проведения семейного досуга. Базовыми элементами парка являются две набережные: нижняя, проходящая прямо у воды, и верхняя — видовая, с центральной смотровой площадкой. Обе набережные связаны системой лестниц и пандусов. Гостей парка радуют зоны для приема солнечных ванн: нижняя у воды с песком и верхняя с деревянным покрытием.

Есть места для уединенного отдыха, кафе, площадка для выгула собак, велопарковки и небольшая автопарковка. Также есть спортивная зона с площадками для игры в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, зона для принятия солнечных ванн. Весь парк пронизан кольцевыми дорожками для неспешных прогулок, спортивной ходьбы, бега и велосипедов. Имеется велодорожка протяжностью 800 м.

Для безопасности отдыхающих установлены системы видеонаблюдения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.