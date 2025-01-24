В Долгопрудном раскрыли более 180 преступлений в 2024 году

23 января участковые уполномоченные отдела полиции по г. о. Долгопрудный отчитались перед жителями округа о проделанной ими работе за 2024 год. Также на мероприятии говорили о состоянии оперативной обстановки на обслуживаемых административных участках, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За 2024 год участковыми уполномоченными было раскрыто 183 преступления. Было раскрыто 20 преступлений двойной превенции — это выявление одного преступления и одновременно предотвращение другого. Составлено 2 229 административных протоколов. Участковыми за год рассмотрено 7 216 жалоб от граждан», — доложил заместитель начальника отдела полиции по г. о. Долгопрудный Сергей Иванов.

В 2024 году регулярно проводились оперативные мероприятия: «Дача», «Безопасная квартира», «Игла», «Подросток», «Мигрант» и другие.

Сотрудниками участковой службы за прошедший год было выявлено и составлено свыше тысячи административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, совершено 35 административно-профилактических рейдов.

На мероприятии жители смогли задать свои вопросы, внести свои предложения по охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, по улучшению работы отдела полиции по г. о. Долгопрудный.

Отчеты перед жителями округа участковые уполномоченные отдела полиции по г. о. Долгопрудный проводят дважды в год. Всего в городе работают 22 участковых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.