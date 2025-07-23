В Долгопрудном проверяют торговые объекты на Лихачевском проспекте

Вдоль данной въездной трассы располагаются разномастные объекты, торгующие товаром от надгробий до автозапчастей, а еще кафе, шиномонтажи и парковки. Прилегающие территории вызывают вопросы: мусор, грязь, разбитый асфальт и прочее. В ненормативном состоянии находятся вывески, в ряде мест есть признаки самозахвата земель.

Все это создает неприглядную картину, разрушает эстетику города.

«Въезд в город должен соответствовать его статусу. Мною дано поручение проверить законность размещения объектов, сверить границы занимаемых участков. Будем работать с владельцами, чтобы обязать их привести все в надлежащий вид», — отметил Олег Сотник.

По результатам выезда будут проведены геодезические, правовые и иные экспертизы. В случае выявления нарушений, собственники получат соответствующие предписания для их устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

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