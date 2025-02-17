В Долгопрудном провели первое занятие по довоенной подготовке

Накануне в ФСК «Салют» округа Долгопрудный состоялось первое занятие по довоенной подготовке. Десятки жителей города — дети и взрослые — стали участниками этого мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бесплатные занятия проходят от спортивно-патриотического клуба «Ярополк».

«Это событие стало началом новой страницы в патриотическом воспитании жителей нашего округа. Мы разобрали основы тактики обращения с оружием и тактической медицины. Это не просто навыки — это уверенность в себе, готовность защищать близких и нашу Родину», — отметил заместитель главы округа Долгопрудный Александр Погребной.

Теоретическая часть подкреплялась отработкой практических навыков. Сделать укол, наложить жгут, правильно обращаться с оружием — этому и многому другому обучали участников занятия по довоенной подготовке опытные инструкторы, в том числе и Александр Погребной.

«В мероприятии приняли участие дети военнослужащих СВО, чьи отцы сражаются за нашу Родину. Эти ребята показали, что патриотизм и готовность защищать свою страну передаются из поколения в поколение», — уточнил Погребной.

Занятия по довоенной подготовке будут иметь системный характер. Следующее занятие состоится 2 марта.

Участие абсолютно бесплатное для всех желающих от 14 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.