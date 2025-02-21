В Долгопрудном прошло торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось 20 февраля в ДК «Вперед». С приближающимся праздником всех присутствующих тепло поздравил глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поздравляю всех, кто служил и служит во благо защиты Родины. В этот день мы выражаем благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и конфликтов, воинам Специальной военной операции, всем, кто сегодня несет нелегкую службу, достойно продолжая боевые традиции нашей страны. Гордимся нашей армией! Честь и слава защитникам Родины. Верим в Победу и все вместе трудимся, приближая Победу! От души — здоровья, благополучия и добра! С праздником!» — сказал Роман Истомин.

Слова уважения и благодарности всем причастным к празднику также высказали гости мероприятия, в том числе председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов, председатель Совета ветеранов Долгопрудного Владимир Дроздов, протоиерей Александр Суворкин.

2025 год — не только Год защитника Отечества, но еще и юбилейный год Великой Победы. На торжественном собрании отдельное внимание было уделено нашим ветеранам.

Глава округа Роман Истомин вручил троим жителям Долгопрудного, ветеранам ВОВ — Григорьеву Петру Валентиновичу, Кудиновой Зинаиде Андреевне, Пучковой Эльзе Александровне — медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которыми они были награждены согласно Указу Президента Российской Федерации.

Музыкальным подарком для всех стали замечательные выступления известных исполнителей, наших земляков Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, а также Московского Казачьего Хора.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.