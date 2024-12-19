В Долгопрудном прошло чествование лучших волонтеров 2024 года

Второй городской фестиваль волонтеров «Спешите делать добро» состоялся 18 декабря в ДК «Вперед». Организаторы мероприятия — администрация округа и городская Общественная палата, сообщает пресс-служба администрации Долгопрудного.

В Долгопрудном с каждым годом становится все больше людей, отдающих себя общественной безвозмездной работе. По зову сердца они помогают тем, кому это очень нужно, сохраняют то, что нам дорого, воплощают в жизнь новые значимые проекты.

Порядка 20 инициативных граждан и волонтерских сообществ нашего города представили в ДК «Вперед» свою работу.

Помощь в СВО, здравоохранение, культура, экология, здравоохранение, краеведение — в этих и других направлениях работают волонтеры.

На специальных презентационных площадках можно было познакомиться с их деятельностью и присоединиться к движению добра.

«В Долгопрудном очень сильное волонтерское движение — разнонаправленное, но сходное по своей сути — добровольная помощь людям. Очень заметны волонтеры православия — люди с большим, добрым сердцем. Огромная работа проведена в рамках поддержки СВО. Благодарен всем волонтерам округа за большой труд, служение людям, округу, России!» — отметил глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин.

Ни одно мероприятие в городе не обходится без участия волонтеров.

В рамках фестиваля прошла торжественная церемония награждения победителей и участников ежегодного конкурса «Лучший волонтер года».

Их тепло поприветствовала первый заместитель главы г. о. Долгопрудный Светлана Курсова. А затем знаки высокого общественного признания — Благодарственные письма, памятные подарки — вручили активистам волонтерского движения Долгопрудного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.