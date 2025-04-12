В Долгопрудном прошли мероприятия в честь Дня труда Московской области

В ДК «Вперед» развернулась выставка, на которой были представлены порядка 50 городских предприятий и организаций.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Роман Истомин поздравил присутствующих с праздником труда:

— Выражаю признательность и благодарность руководителям предприятий, трудовым коллективам, общественным организациям за большой труд во благо округа, Московской области и нашей великой страны!»

Затем состоялось церемония награждения. Грамоты, благодарности и подарки получили несколько десятков человек.

И как завершающий аккорд праздника — концерт, в котором приняли участие наши знаменитые земляки Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, а также творческие коллективы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.