В Долгопрудном прошла выездная администрация

В Долгопрудном в помещении школы № 10 жители смогли напрямую обратиться со своими проблемами и предложениями к главе Долгопрудного Олегу Сотнику. Задать волнующие их вопросы горожане смогли также профильным заместителям главы округа, специалистам, депутатам, представителям полиции, здравоохранения и центра поддержки участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анонсы мероприятий публикуются заблаговременно, предварительная запись для участия не требуется.

Традиционно вопросы людей касались не только частных интересов, но и общегородских тем: благоустройство, ЖКХ, безопасность, земельные отношения и другие.

«Все обращения отражены в протоколе приема для отработки отраслевыми руководителями, некоторые требуют дополнительной проработки и выезда на место. Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на запросы жителей. О дате следующей выездной администрации обязательно проинформируем», — отметил Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.