В Долгопрудном прошла акция по раздельному сбору отходов

В Долгопрудном в четвертый раз прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов, сообщили в пресс-службе округа.

В акции приняли участие более 240 человек. На мероприятии было организовано несколько зон для сортировки пластика, металла, электроники, макулатуры.

Всего было собрано порядка 1,5 тонн отходов. Также активисты провели мастер-классы и лотерею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.