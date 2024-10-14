В Долгопрудном прошла акция по раздельному сбору отходов
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном в четвертый раз прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов, сообщили в пресс-службе округа.
В акции приняли участие более 240 человек. На мероприятии было организовано несколько зон для сортировки пластика, металла, электроники, макулатуры.
Всего было собрано порядка 1,5 тонн отходов. Также активисты провели мастер-классы и лотерею.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.