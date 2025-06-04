В Долгопрудном прошел выездной прием граждан по вопросам педиатрии

В рамках тематической недели приемов партии «Единая Россия» по вопросам материнства и детства в городском округе Долгопрудный 3 июня прошел выездной прием, посвященный вопросам здравоохранения. С жителями пообщались депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова, первый заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов, а также временно исполняющий полномочия главы округа Олег Сотник, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На прием обращались не только жители Долгопрудного, но и Химок, Краснознаменска, Люберец, Сергиева Посада, Наро-Фоминска и Жуковского.

Основной акцент был сделан на вопросах оказания медицинской помощи детям. В числе обращений: затруднения при записи к специалистам через региональный портал, строительство и капремонт детских поликлиник, обеспечение юных пациентов с тяжелыми диагнозами необходимыми лекарствами, вопросы зубопротезирования инвалидов.

«Сегодня на приеме мы подробно обсудили ситуацию с педиатрией и получением качественной медицинской помощи. По итогам приема будет сформирован перечень поручений и обращений, которые лягут в основу межведомственной работы. Благодарю жителей за активность и четкие сигналы. Поднимались действительно серьезные вопросы, все они требуют безотлагательного внимания. Также администрация округа приняла решение провести дополнительный тематический прием в начале июля», — подчеркнула депутат Госдумы Алла Полякова.

Максим Максимов отметил, что на приеме поступило много обращений от жителей Долгопрудного и по другим направлениям.

«Обсуждали вопросы качества оказания медицинской помощи, нехватки специалистов и оборудования в больнице. Важно, чтобы каждый мог прийти в больницу или поликлинику, получить квалифицированную помощь. Сегодня все обращения зафиксировали, совместно с „Единой Россией“ возьмем их в работу. Вопросы здравоохранения в Долгопрудном будут в фокусе нашего внимания», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Московской области.

Алла Полякова добавила, что «Единая Россия» возьмет на контроль все обращения, поступившие в рамках встречи с жителями, и даст обратную связь каждому.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приемную по телефону: 8(495)106-05-50.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.