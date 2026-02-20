В Долгопрудном прошел концерт ко Дню защитника Отечества

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, прошел 19 февраля в ДК «Вперед» в Долгопрудном. В зале собрались ветераны, военнослужащие, участники СВО и их семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие объединило ветеранов войн и вооруженных конфликтов, воинов-интернационалистов, представителей Вооруженных сил РФ и ветеранов СВО, которые живут и служат в Долгопрудном. В зале также присутствовали жены и матери военнослужащих, представители администрации и совета депутатов, общественники, юнармейцы и кадеты.

Собравшихся приветствовал первый заместитель главы Долгопрудного Павел Нуштаев. Он напомнил о подвиге поколения Великой Отечественной войны, отметил мужество участников локальных конфликтов и обратился к бойцам СВО.

«Сегодня мы вновь говорим: Победа будет за нами! Мы верим в силу российского воинства и мощь российского оружия. Мы восхищаемся мужеством наших бойцов, которые каждый день и час приближают Победу, — сказал Павел Нуштаев. — Низкий поклон всем, кто помогает фронту, кто поддерживает наших защитников и их семьи. Спасибо за ваш труд — ради мира, добра и правды!»

В ходе мероприятия грамотами и благодарственными письмами наградили отличившихся военнослужащих войсковой части № 52116, сотрудников полиции, ветеранов и участников СВО. Завершился вечер выступлением Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.