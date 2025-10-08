В Долгопрудном пройдет выездная администрация

В Долгопрудном пройдет очередная встреча с жителями в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состоится она в среду, 15 октября, в 17:00, в школе № 6 им. Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло (Ленинградская, 10А) — это бывшая школа № 3.

В выездной администрации примут участие глава г. о. Долгопрудный Олег Сотник, его заместители, представители администрации и профильные специалисты.

В 16:30 от магазина «Пятерочка» на ул. Советская, 46 будет отходить маршрутка до места проведения выездной администрации.

Подобный формат встречи главы округа и представителей администрации востребован у жителей города. На прием не нужно записываться заранее, достаточно следить за анонсами мероприятия, затем прийти и задать свои вопросы сразу по нескольким тематикам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.