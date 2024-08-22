В целях снижения уровня детской дорожной аварийности Госавтоинспекция Подмосковья объявила о старте комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!», сообщили в администрации городского округа Долгопрудный.

Оно продлится до 22 сентября и будет реализовано совместно с Министерством образования и с заинтересованными организациями.

Цель мероприятия — восстановление и закрепление после летнего отдыха у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья ребят.

В рамках мероприятия инспекторы проведут с детьми профилактические беседы и мероприятия по безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров.

О безопасности детей должны позаботиться, в первую очередь, родители. Уходя на работу, провожая ребенка в школу, в детский сад, на тренировку или в гости, напомните ему основные правила безопасного поведения на проезжей части, проговорите безопасный маршрут до места назначения и обратно домой.

Такие профилактические беседы никогда не бывают лишними. Позаботьтесь о том, чтобы в условиях недостаточной видимости ваш ребенок был заметным.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах города, так как в любой момент на проезжей части может появиться ребенок, который не всегда умеет правильно ориентироваться в сложной дорожной ситуации.

Помимо информационной работы, в период с 26 августа по 1 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход». Инспекторы ДПС будут выявлять нарушения ПДД со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые перевозят юных участников дорожного движения без использования детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности.

Не останется без внимания полицейских мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и проверка соблюдения водителями требований правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Позаботьтесь о безопасности детей! Берегите себя и своих близких!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.