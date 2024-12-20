В Долгопрудном пройдет парад Дедов Морозов 24 декабря

сегодня в 19:15

Деды Морозы пройдут по Долгопрудному 24 декабря, чтобы порадовать жителей города и создать им новогоднее настроение. Праздничное шествие стартует в 11:40 от улицы Первомайская, д. 21, в 12:00 — будет на площади Собина, и далее процессия отправится по улицам округа до Центрального парка, сообщает пресс-служба адмиинстрации горокруга.

Главные герои Нового года будут поздравлять прохожих и угощать детей конфетами.

Присоединиться к параду может любой желающий Дед Мороз и, конечно, Снегурочки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.