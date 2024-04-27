В Долгопрудном продолжаются работы по уборке территорий

27 апреля на дорогах города работают 15 единиц различной техники и 36 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка тротуаров, посадочных площадок, уборка смета, урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе, эстакаде Водники, улиц Коммунальная, Южная, Загорская, а также в других частях города.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. Если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.