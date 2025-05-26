В Долгопрудном продолжается капремонт школы в рамках программы «Единой России»

Члены и сторонники партии «Единая Россия» выехали на строительную площадку на Лихачевском шоссе, 27, где в рамках проекта «Новая школа» идет капитальный ремонт школы № 7, передает пресс-служба партии.

Здание школы, построенное в 1968 году, ни разу не ремонтировалось, и к началу работ его износ превышал 50%. Сейчас на объекте задействовано 104 специалиста. Демонтажные работы практически завершены, идет монтаж систем отопления и вентиляции, оштукатуривание стен и заливка полов. Через две недели строители приступят к чистовой отделке.

В ходе проверки представители «Единой России» также обсудили благоустройство прилегающей территории, которое будет проводиться поэтапно, параллельно с основными работами. Кроме того, участники выезда затронули еще один этап работ: возведение пристройки к школе, которая рассчитана на 1500 мест. Здесь, отмечают партийцы, важно будет обеспечить безопасность и культуру строительства при действующем учебном процессе.

«Полностью понимаем острую потребность жителей растущего микрорайона в обновленной школе. Разделяем волнение родителей по поводу соответствия работ графику — поэтому мониторинги со стороны членов и сторонников „Единой России“ на данной площадке будут носить системный характер вплоть до открытия школы. Будем следить и контролировать, чтобы строительный процесс шёл в соответствии с графиком», — прокомментировал исполняющий обязанности секретаря местного отделения «Единой России» Дмитрий Балабанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.