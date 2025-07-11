В Долгопрудном пресекли незаконную торговлю

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном продолжается борьба с незаконной торговлей. Сотрудниками администрации округа совместно с правоохранительными органами проведена очередная проверка по поступившему обращению жителя о пресечении фактов несанкционированной торговли около ж/д станции Водники. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проверки выявлена и пресечена незаконная торговля иностранным гражданином. Составлены административные протоколы.

Проверяли в первую очередь наличие документов, разрешающих торговлю на территории Московской области, регистрацию, оформление продавцов согласно законодательству.

Дальнейшая судьба нарушителя будет решаться в судебном порядке.

Уличная несанкционированная торговля (торговля с рук) запрещена.

О фактах нарушения вы можете сообщить в администрацию города по телефону: 8 (495) 408-05-18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.