В Долгопрудном поздравили ветерана Галину Лазаревич с 98-летием

Ветерана Великой Отечественной войны Галину Наумовну Лазаревич поздравили с 98-летием 20 марта в Долгопрудном. Цветы и подарки ей вручили депутаты, представители администрации, общественных организаций и дети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Галину Наумовну встретили аплодисментами у подъезда ее дома. В адрес именинницы прозвучали теплые слова, пожелания здоровья и долголетия. Творческие поздравления подготовили кадеты 6Б класса школы №11 и воспитанники детского сада «Юные академики». К поздравлениям присоединилась председатель общественной организации «Дети войны» Татьяна Кулдуева.

«А как будто двадцать! И все вокруг такие молодые. Я желаю вам быть настоящими патриотами России! Любите свою Родину, родителей, друзей, хорошо учитесь, трудитесь и живите очень долго и счастливо!» — сказала Галина Лазаревич.

Депутат совета депутатов Ануш Аракелян пожелала ветерану здоровья, мира и счастья.

Галина Наумовна пережила тяжелое военное детство и помогала спасать раненых под Москвой. О событиях тех лет напоминают ее ордена и медали. Более 40 лет она проработала в МФТИ и до сих пор поддерживает связь со студентами и коллегами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.