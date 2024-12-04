В Долгопрудном построят ледовый городок

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сегодня в 18:44

На площади Собина появятся ледовые фигуры:

Елочка и Елочки с подарком;

Дед Мороз и Снегурочка;

Чаша Черепаха;

Цифры с символом года «2025»;

Лебедь;

Игровой ледяной лабиринт;

Зимняя горка.

Разместятся на площади и декоративные забавные фигуры в новогодней тематике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.