В Долгопрудном построят ледовый городок

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

На главной площади округа Долгопрудный — Собина — появится ледовый городок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади Собина появятся ледовые фигуры:

  • Елочка и Елочки с подарком;
  • Дед Мороз и Снегурочка;
  • Чаша Черепаха;
  • Цифры с символом года «2025»;
  • Лебедь;
  • Игровой ледяной лабиринт;
  • Зимняя горка.

Разместятся на площади и декоративные забавные фигуры в новогодней тематике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.