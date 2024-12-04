В Долгопрудном построят ледовый городок
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
На главной площади округа Долгопрудный — Собина — появится ледовый городок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На площади Собина появятся ледовые фигуры:
- Елочка и Елочки с подарком;
- Дед Мороз и Снегурочка;
- Чаша Черепаха;
- Цифры с символом года «2025»;
- Лебедь;
- Игровой ледяной лабиринт;
- Зимняя горка.
Разместятся на площади и декоративные забавные фигуры в новогодней тематике.
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