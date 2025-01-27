В Долгопрудном помощь специалиста соцзащиты можно получить онлайн

В МФЦ Долгопрудного реализуется пилотный проект по внедрению дистанционного консультирования для граждан по вопросам соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Теперь получить помощь специалиста соцзащиты и опеки можно в новом формате. Все просто: посетитель, находясь в МФЦ, получает консультацию специалиста не очно, а онлайн по видеозвонку. Для этого в нашем центре есть оборудованное всем необходимым окно. Если нужно будет отправить для соцзащиты или получить документы, наши сотрудники помогут заявителю в этом», — рассказала заместитель начальника отдела приема МКУ «МФЦ Долгопрудный» Елена Ведищева.

В онлайн формате в офисе МФЦ (ул. Первомайская, д. 11):

доступна персональная консультация специалиста соцзащиты и опеки по видеозвонку;

можно передать документы онлайн.

Получить консультацию можно, позвонив по телефону горячей линии 122 добавочный 6 и попросить переключить на специалиста управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.