В Долгопрудном почтили память участника СВО Артема Заметалова

Памятное мероприятие в честь кавалера ордена Мужества Артема Заметалова прошло 24 марта на Аллее Славы Шереметьевского кладбища в Долгопрудном. Боец погиб в 2023 году при выполнении задачи в Луганской Народной Республике. В церемонии приняли участие родные, ветераны и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 марта 2023 года Артем Заметалов героически погиб при выполнении боевого задания в составе Первого гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии в Луганской Народной Республике. Указом президента РФ он награжден орденом Мужества посмертно.

Почтить память бойца на Аллее Славы Шереметьевского кладбища пришли его мама Ирина Нодаровна Муравьева и отец Андрей Борисович Заметалов, который также принимал участие в Специальной военной операции. В церемонии участвовали ветераны, представители фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО Долгопрудного, ученики школы имени Гастелло, где учился Артем, а также семьи погибших военнослужащих.

Настоятель Покровского храма Николай Лузанов провел панихиду по погибшим воинам, после чего состоялось возложение цветов.

«Подвиг Артема и всех наших ребят, отдавших жизнь за страну, — это не страница истории, а наша общая боль и наша общая гордость. Мы обязаны всегда помнить о них, быть рядом с семьями героев. А их мужество и любовь к Отечеству должны стать примером для будущих поколений», — подчеркнула социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.