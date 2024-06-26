В Долгопрудном отметят день молодежи 28–30 июня

В Долгопрудном праздновать день молодежи будут три дня подряд: с 28 по 30 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 28 июня, в парке на Молодежной пройдет ежегодный МедиаПикник. Ребят ждут творческая атмосфера, выступление известного блогера, развлечения и угощения.

В субботу, 29 июня, в Центральном парке состоится мероприятие «Это молодежь». Здесь можно принять участие в различных мастер-классах, заняться медитацией, йогой, танцами, спортом, а также раскрасить себя и друзей аквагримом или поучаствовать в фестивале красок. Завершится мероприятие концертом, дискотекой и пенным шоу.

В воскресенье, 30 июня, в Юсуповском сквере, в Амфитеатре, пройдет рок-концерт, участие в котором примут городские группы «Гуашь», «Картонный город» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.