В Долгопрудном отметили День защитника Отечества

23 февраля более чем в 90 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить», приуроченное ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Долгопрудном оно состоялось в Центральном парке Победы.

Почетным гостем праздника стал участник СВО Дмитрий Баранов — русский офицер, настоящий герой.

«Я сражаюсь с нацистами с начала боевых действий на Донбассе, с 2014 года. Я — отец пятерых дочерей, ради них и всех детей мы воюем там, чтобы здесь жилось мирно и спокойно», — рассказал Дмитрий.

Дмитрий был ранен, находился в плену, но, пройдя все испытания, вернулся в строй. Сегодня в парке он провел «Урок мужества», где рассказал детям и взрослым о том, как тяжело достается Победа, как солдатам важна поддержка из дома. Ответил на вопросы.

В парке работали разные локации. Так, на «Самоварной станции» можно было угоститься горячим ароматным чаем.

Работала цифровая выставка детских творческих работ «На страже Отечества».

Большой отклик у гостей парка вызвала акция «Письмо солдату» — дети и взрослые написали трогательные письма, адресованные нашим защитникам.

«Я поздравила героев с праздником и попросила поскорее вернуться домой с Победой», — рассказала юная жительница Долгопрудного Даша Борисова.

Также все желающие сделали своими руками открытки для солдата.

Патриотические песни вместе с артистами пели все гости парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.