В Долгопрудном открылся центр поддержки участников СВО и их семей

31 октября открылся центр поддержки участников СВО и их семей г. о. Долгопрудный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь под одной крышей продолжат работу филиал госфонда «Защитники Отечества», местное отделение ассоциации ветеранов СВО и центр поддержки семей военнослужащих.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава г. о. Долгопрудный Олег Сотник, военнослужащие и ветераны СВО, родные наших защитников, а также городские депутаты, волонтеры и представители власти.

«Открытие данного центра — очередной шаг в совершенствовании системы поддержки участников СВО и их семей в округе. Это комфортное помещение, где они смогут встречаться, проводить совместные мероприятия, получать консультации специалистов. Мы в тесном взаимодействии с Центром, всегда на связи. Помогали, помогаем и будем помогать нашим бойцам!», — сказал Олег Сотник.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян поблагодарила главу округа за создание данного уникального пространства, отметив, что это позволит повысить эффективность общей важной работы.

Центр поддержки участников СВО и их семей г. о. Долгопрудный находится по адресу: Московское шоссе, д. 59. Он работает по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Телефоны: 8 (966) 179-82-09 (фонд «Защитники Отечества»), 8 (917) 546-86-67 (ассоциация ветеранов СВО).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры.

Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.