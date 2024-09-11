В Долгопрудном открылся новый игровой комплекс

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11 сентября на бульваре Умберто Нобиле состоялась церемония торжественного открытия уникального городского пространства, которое подарил Долгопрудному АО «Альфа-банк». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект был осуществлен при поддержке администрации округа. И это не просто установка новых качелей. Это важный шаг по поддержке стратегии развития городской инфраструктуры со стороны бизнеса.

От имени главы г. о. Долгопрудный Владислава Юдина поприветствовала участников церемонии начальник управления культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Марина Сатина.

За большой личный вклад в развитие социальной инфраструктуры и высокий уровень социальной ответственности Марина Сатина вручила Благодарственное письмо главы г. о. Долгопрудный региональному управляющему АО «Альфа-Банк» в Московской области Сирене Гаджимурадовой.

После символического разрезания красной ленты детвора заняла места на качелях и отправилась в полет.

Артисты театра «Город» исполнили песню «Крылатые качели». А затем детвора и взрослые сделали общее фото на добрую память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.