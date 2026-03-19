В Долгопрудном открыли «Парту Героя»Ё в память о бойце СВО

В школе № 6 имени Н. Ф. Гастелло в Долгопрудном 19 марта открыли Парту героя в честь погибшего участника СВО Николая Щеглова. В церемонии приняли участие его родные, ветераны, представители администрации, депутаты, педагоги и школьники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Николай Щеглов учился в школе № 6 с 5 по 9 класс. После окончания получил профессию и прошел службу в армии. По словам друзей и знакомых, он был добрым и общительным человеком, любил свою работу и увлекался спортом.

Осенью 2022 года Николай получил повестку и отправился в зону спецоперации. Сначала служил ефрейтором в танковом взводе, затем выучился на сапера-штурмовика. Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Связь с ним прервалась 12 августа 2024 года, позже семья получила уведомление о гибели в результате минометного обстрела.

На церемонии присутствовали жена, мать и сестра военнослужащего, ветераны СВО, глава Долгопрудного Олег Сотник, депутаты и жители города.

«Настало время, когда о героях мы узнаем не только из книг и кинохроник, сегодня герои — среди нас. Ценой своей жизни интересы России защищают наши близкие — друзья, соседи. Мы гордимся ими, и память о них никогда не должна остыть в наших сердцах», — отметил Олег Сотник.

Участники мероприятия возложили цветы к Парте героя. Проект реализован партией «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.