В Долгопрудном откроются елочные базары 20 декабря

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

20 декабря в Долгопрудном заработают елочные базары. Все желающие смогут приобрести хвойные деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Натуральные ели и сосны будут продавать на двух основных торговых точках:

  • Лихачевское шоссе, у д. 6;
  • Лихачевский проспект, у д. 64.

Кроме того, натуральные хвойные деревья будут продавать и на других площадках города.

Искусственные елки и новогодние украшения уже можно приобрести в торговых центрах и сетевых магазинах.

Елочные базары будут работать в Долгопрудном до 31 декабря включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.