В Долгопрудном откроются елочные базары 20 декабря
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
20 декабря в Долгопрудном заработают елочные базары. Все желающие смогут приобрести хвойные деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Натуральные ели и сосны будут продавать на двух основных торговых точках:
- Лихачевское шоссе, у д. 6;
- Лихачевский проспект, у д. 64.
Кроме того, натуральные хвойные деревья будут продавать и на других площадках города.
Искусственные елки и новогодние украшения уже можно приобрести в торговых центрах и сетевых магазинах.
Елочные базары будут работать в Долгопрудном до 31 декабря включительно.
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