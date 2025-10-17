В Долгопрудном откроют обновленный детский сад «Родничок»

В Долгопрудном на улице Октябрьская завершаются работы по капитальному ремонту детского сада № 22 «Родничок». Завершается расстановка мебели, ведутся последние приготовления к открытию, которое состоится в октябре, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

По словам руководителя работ Зиновия Доброго, на детской площадке у главного входа монтируют навес для колясок. Рядом также появится детская волейбольная площадка.

В рамках капремонта обновлен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, модернизирован пищеблок, установлена новая мебель.

Детский сад «Родничок» стал более современным и уютным для своих маленьких воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.