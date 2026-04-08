сегодня в 16:33

В Долгопрудном освятили 788 куличей для нуждающихся

В ДК «Вперед» в Долгопрудном 8 апреля освятили 788 куличей в преддверии Пасхи. Их передадут семьям участников СВО, пожилым людям и жителям в трудной жизненной ситуации, а также бойцам, проходящим лечение в госпитале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обряд совершил клирик храма Преображения Господня Вячеслав Осипов. Освященные куличи направят семьям участников спецоперации, одиноким пожилым людям, состоящим на социальном обслуживании, а также жителям округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«На здравие нуждающимся мы освятили эти куличи. Очень важно передать пасхальную радость через них и поделиться нашим общим православным торжеством — праздником Воскресения Христова», — сказал Вячеслав Осипов.

В администрации отметили, что такая акция стала ежегодной доброй традицией округа.

В субботу, 11 апреля, жители Долгопрудного смогут освятить пасхальные яства в храмах города. Обряд начнется сразу после завершения литургии. Подробная информация размещена на сайтах храмов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.