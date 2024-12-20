В Долгопрудном определили площадки для запуска фейерверков

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном будут организованы 4 площадки для безопасного использования пиротехники. Места для запуска фейерверков оградят сигнальной лентой, к ним будут вести указатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ими стали:

  • Центральный парк;
  • парк на ул. Молодежная;
  • парк Мысово;
  • зона между остановочным пунктом для ожидания водного транспорта и причалом на канале имени Москвы в Водниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.