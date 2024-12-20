В Долгопрудном определили площадки для запуска фейерверков
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном будут организованы 4 площадки для безопасного использования пиротехники. Места для запуска фейерверков оградят сигнальной лентой, к ним будут вести указатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Ими стали:
- Центральный парк;
- парк на ул. Молодежная;
- парк Мысово;
- зона между остановочным пунктом для ожидания водного транспорта и причалом на канале имени Москвы в Водниках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.