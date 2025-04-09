В Долгопрудном обсудили вопросы кадров речной отрасли

Долгопрудный с трех сторон окружен водой и является одним из центров речного судоходства Подмосковья. О воспитании кадров говорили сегодня, 9 апреля, на встрече главы округа Романа Истомина с руководством Академии водного транспорта и ХМСЗ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы являемся единственным в столичном регионе образовательным учреждением, которое готовит кадры для водного транспорта. И нам важно понимать актуальные потребности отрасли, чтобы своевременно готовить нужных специалистов», — рассказал директор Академии водного транспорта Российского университета транспорта Андрей Гузенко.

В Долгопрудном профориентационную работу с молодежью в данном направлении проводит Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод (ХМСЗ).

«Мы организуем конференции со школьниками, экскурсии на предприятие, берем их к себе на практику, чтобы нацелить молодое поколение именно на флот, — рассказал председатель Совета директоров АО „ХМСЗ“ Андрей Косыгин. — Дети поступают в Академию и уже образовывают династии речников из Долгопрудного».

Глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин отметил важность этой работы.

«Начинаем профориентацию со школ, где детям рассказывают о работе в водной отрасли. Расширяем возможности целевого обучения, поддерживаем практику на базе предприятий округа, — сказал Роман Истомин. — Результат есть — 15 юных жителей Долгопрудного являются студентами Академии водного транспорта».

На встрече также обсудили создание кадетских классов с флотским уклоном, возможности трудоустройства и обучения ветеранов СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.