В Долгопрудном обсудили строительство соцобъектов и работу в 3 микрорайонах

В ходе совещания был заслушан доклад о работе в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково и Павельцево в 2024–2025 гг. В этих трех микрорайонах зарегистрировано более 9 тыс. человек, а число реально проживающих в два раза больше — 18 тыс.

Кроме того, в летнее время население микрорайонов еще возрастает за счет частного сектора и отдыхающих. Всего на территории микрорайонов располагается 44 многоквартирных дома, порядка 2 тыс. частных домов и около 900 домов СНТ. Объезды территорий микрорайонов проводятся ежедневно. Еженедельно по понедельникам проводятся личные приемы граждан, организуются встречи для решения спорных вопросов и другие мероприятия. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.

На текущем контроле — строительство и ремонт соцобъектов. Среди них — пристройка к гимназии № 13, где в настоящее время работает 69 человек, идет монтаж труб, кровельные работы. На территории будущего нового роддома продолжается вынос сетей, который должен завершиться в марте. В детском саду № 22 продолжается демонтаж полов и штукатурки. Речь на совещании также шла и о других объектах.

Обсудили еженедельный уровень безработицы в округе. На прошедшей неделе он составил 0,10%. На учете в Центре занятости состоит 59 безработных, при этом в банке вакансий — 362 предложения о работе.

В Долгопрудном продолжаются рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. На прошлой неделе сотрудники администрации совместно с полицией пресекли торговлю в нескольких таких точках, в том числе на площади Собина и на Московском шоссе.

Город готовится к проведению праздничных мероприятий. Прежде всего это День защитника Отечества, а также Масленица. Афиши мероприятий будут опубликованы чуть позже.

В рамках совещания были рассмотрены и другие вопросы.

О своей работе отчитались все службы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.