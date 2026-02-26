В Долгопрудном наградили победителей конкурса новогоднего оформления

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий подвели 25 февраля в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Победителями и призерами стали 17 жителей и организаций, призовой фонд составил 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе участвовали жители и сотрудники предприятий округа. С 1 декабря прошлого года они украшали фасады домов, учреждений и организаций, а также прилегающие территории, создавая праздничную атмосферу для горожан и гостей Долгопрудного.

Всего поступило 25 заявок, которые распределили по семи номинациям с учетом типа зданий и установленных критериев оценки.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.