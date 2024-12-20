В Долгопрудном начнутся новогодние праздники во дворах в пятницу

В Долгопрудном есть традиция — отмечать праздники всем двором. Приближение Нового года отметят в 23 дворах округа песнями, играми и викторинами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сегодня, 20 декабря, предновогодние мероприятия пройдут сразу в трех дворах города:

16:30 — Яблоневый сад;

18:00 — ул. Парковая, д. 32А;

18:00 — ул. Дирижабельная, д. 17 (сквер перед Центральной библиотекой).

В субботу, 21 декабря, праздники продолжатся:

11:00 — ул. Первомайская д. 9/4;

18:00 — ул. Спортивная, д. 11;

19:30 — ул. Восточная, д. 15А (площадь у офицерского клуба).

Праздничную атмосферу для жителей города будут создавать разные творческие коллективы города, в том числе артисты долгопрудненского театра «Город», ДК «Вперед», ДТШ «Семь Я» и другие (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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