В Долгопрудном начали строить ледовый городок на площади Собина

В Долгопрудном 10 декабря начали строительство ледового городка на площади Собина, где к 20 декабря планируют установить шесть ледовых фигур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

10 декабря в Долгопрудный доставили первую партию льда из Нефтеюганска для создания традиционного ледового городка. За три дня ледовые блоки объемом около 50 кубометров прибыли в город, сейчас рабочие занимаются их разгрузкой.

Руководитель творческой группы Григорий Титов сообщил, что блоки размером 2 на 1 метр и толщиной 32–35 см будут склеивать водой в морозные выходные. Пока на улице держится оттепель, лед укрывают пленкой для защиты от осадков и ветра.

На площади Собина планируют установить шесть ледовых скульптур: Деда Мороза со Снегурочкой, цифры «2026», лебедя, игровой лабиринт, линзу и двускатную горку. Окончание работ ожидается к 20 декабря, если позволит погода.

