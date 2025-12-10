В Долгопрудном на подъездах домов устанавливают камеры видеонаблюдения

В Долгопрудном на улице Железнякова на подъездах многоквартирных домов установили камеры видеонаблюдения после решения собственников жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители улицы Железнякова в Долгопрудном отметили, что после установки камер видеонаблюдения на подъездах домов им стало спокойнее. По словам жительницы дома №7 Екатерины Владимировны, камеры воспринимаются как защита от нежелательных лиц и могут предотвратить противоправные действия.

Ранее на собрании собственников жилья большинством голосов было принято решение об установке камер. Оборудование подключили к системе «Безопасный регион». В отделе безопасности администрации Долгопрудного сообщили, что ежегодно на подъездах многоквартирных домов города устанавливают около 100 камер видеонаблюдения. Записи с устройств предоставляют только в рамках расследования противоправных действий.

Камеры фиксируют происходящее у подъездов, помогают предотвращать инциденты, а при необходимости — находить злоумышленников. Для установки видеонаблюдения необходимо провести собрание жильцов, оформить протокол и передать его в отдел безопасности администрации по адресу: площадь Собина, 3, кабинет 307. Телефон для справок: +7 (495) 576-53-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.