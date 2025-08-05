В Долгопрудном ликвидируют последствия мощного ливня

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Аномальные дожди становятся уже привычным явлением этого лета. В, 4 августа, мощный ливень вновь обрушился на Долгопрудный и весь столичный регион. В результате непогоды затопленными оказались некоторые участки дорог и дворов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Коммунальные и дорожные службы города в усиленном режиме ликвидируют последствия стихии.

Специалисты откачивают воду в местах подтоплений, устраняют засоры на сетях канализации и чистят дождеприёмные решетки. Аварийные бригады работают на Новом бульваре, д. 15, в микрорайоне «Бригантина», на Лихачевском шоссе, д. 1 к.4 и в других районах города.

Жителей просят проявить терпение.

Обо всех происшествиях следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 8-495-408-72-22 или 112.

Напомним, предыдущий мощный ливень прошел в Долгопрудном 21 июля. Тогда выпало более половины месячной нормы осадков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.