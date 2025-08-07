сегодня в 18:10

В Долгопрудном готово к открытию новое здание школы № 11

Новая школа № 11 в микрорайоне «Центральный» городского округа Долгопрудный полностью готова к торжественному открытию, которое состоится уже 1 сентября. Это современное здание, рассчитанное на 550 учеников, распахнет свои двери под руководством директора Оксаны Сметаниной. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В новой школе созданы все условия для комфортного и эффективного обучения: здесь обустроены просторные классы, оснащенные интерактивными досками, современные спортивные залы со всем необходимым оборудованием для полноценных занятий физкультурой, а также большая и светлая библиотека с зоной медиапространства.

Важным аспектом стало обеспечение полной доступности здания для маломобильных групп населения, что делает образовательную среду инклюзивной и удобной для каждого ученика.

Ключевыми преимуществами являются развитие специализированного образования (физтех- и математические классы) и полная ликвидация второй смены в главном здании.

Министерство образования Московской области приглашает ознакомиться со всеми подробностями и оценить готовность объекта в представленном видеоролике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.