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В Долгопрудном готовят мемориалы и памятники ко Дню Победы

В Долгопрудном готовят мемориалы и памятники ко Дню Победы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Проводится работа по приведению в порядок памятников и мемориальных досок. Всего в городе пять памятников и 9 мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне.

Сотрудники объединенной дирекции парков Долгопрудного провели уборку в сквере Долгова. В надлежащий порядок приведены мемориал «Скорбящая мать» и территория, к нему прилежащая.

А юнармейцы Долгопрудного принимают участие во Всероссийской акции «Верни герою имя», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ученики гимназии № 13, ребята из отряда «ШТУРМ» школы № 1, другие юнармейцы привели в порядок после зимы мемориалы воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

«Признателен всем участникам акции за гражданскую позицию, память. Уверен, что ребята трудились здесь с особым настроением — в благодарность тем, кто ценой жизни одержал Победу над немецким фашизмом», — сказал глава Долгопрудного Владислав Юдин.

Подготовка ко Дню Победы в округе продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.