В Долгопрудном будут обустроены 12 новых «народных троп»

В Долгопрудном продолжается программа благоустройства «народных троп». Эти дорожки натаптываются жителями в местах, где им удобнее и ближе ходить. Однако чаще всего стихийные пути не предназначены для комфортного перемещения людей — неровности, грязь, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Поэтому «народные тропы» благоустраивают и превращают их в цивилизованные пешеходные дорожки. Места выбираются вблизи социальных объектов с большим пешеходным потоком и исходя из просьб горожан.

Так, в 2024 году в Долгопрудном было обустроено 11 «народных троп».

В этом году в городе планируется благоустройство еще 12 пешеходных дорожек. Среди них тропинки от ул. Молодежная, д. 8 к гимназии № 13, от д. 8 по ул. Железнякова до школы № 10, к станции МЦД «Шереметьевская» и другие.

Работы начнутся 15 мая, и проводиться они будут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.