В Долгопрудном 85% детских площадок оборудованы защитным резиновым покрытием

Автобусная сеть Долгопрудного включает 17 регулярных маршрутов, на которых работают 120 единиц техники разного класса. Ежедневно в сутки городские автобусы перевозят около 37 тыс. пассажиров, порядка 1 млн человек в месяц, проезжая сотни, тысячи километров. И, конечно, их шины со временем изнашиваются, сообщает пресс-служба администрации округа.

Но, как рассказали в «Мострансавто», отработанные колеса не выбрасываются на мусорку, а получают вторую жизнь. Из них делают полезные вещи, например, покрытие для детских площадок. И, благодаря этому, на резиновом покрытии дети Долгопрудного могут бегать, прыгать и играть без риска.

Всего в Долгопрудном насчитывается более 350 детских площадок: 336 из них расположены на дворовых территориях, 17 площадок — в общественных пространствах. 85% площадок оборудованы защитным резиновым покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.