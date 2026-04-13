В Долгопрудном 18 машин вышли на уборку дорог 13 апреля

Коммунальные службы Долгопрудного 13 апреля задействовали 18 единиц техники и 45 рабочих для уборки дорог и общественных территорий. Работы проходят в рамках месячника чистоты и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе продолжаются работы по наведению чистоты и порядка. От МБУ «Благоустройство» на улицы вышли 18 единиц техники и 45 сотрудников, занятых ручной уборкой. Дополнительно на дорогах задействованы другие подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Также проводится помывка дорожных знаков и остановочных павильонов.

13 апреля работы ведутся на путепроводе Хлебниково, Лихачевском шоссе, проспекте Пацаева, улицах Железнодорожная, Парковая, Мичурина, Центральная, Госпитальная, Первомайская, Циолковского, на Старом Дмитровском и Московском шоссе, Новом бульваре и в других частях города. Месячник чистоты и благоустройства в Долгопрудном продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.