В Долгопрудном 16 юным жителям торжественно вручили паспорта

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 15:11

Торжественное вручение паспортов прошло в ДК «Вперед» Долгопрудного 21 ноября. Свой первый взрослый документ получили 16 юных жителей города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При подаче документов на оформление паспорта в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, написанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщат заблаговременно о времени и месте вручения паспорта.

Ребят и их родителей поздравил глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин.

«Сегодня — новый этап, новая страница в вашей жизни. Важный, памятный день. Новые возможности и большая ответственность. Искренне желаю вам успехов! Любите Россию, гордитесь, учитесь, трудитесь во благо Долгопрудного, Подмосковья, во благо страны!», — сказал Истомин.

Паспорта ребятам торжественно вручили также депутат городского Совета депутатов Анна Мистрюкова и начальник миграционного пункта № 2 ОВМ МУ МВД России «Мытищинское» капитан полиции Андрей Долгов.

Вместе с паспортом детям вручили сувениры с символикой Долгопрудного.

На память об этом событии участники мероприятия сделали общую фотографию.

Для собравшихся в зале было подготовлено музыкальное поздравление.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.